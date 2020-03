Koronawirus sprawdza naszą wiarę, a ta wypada blado

Konferencja Meksykańskiego Episkopatu, w związku z epidemią koronawirusa, wezwała do udzielania Komunii św. na rękę. Prosi również wiernych, aby przekazując sobie znak pokoju, nie podawali ręki. Arcybiskup Meksyku zaapelował też do duchowieństwa swojej archidiecezji, aby Msze św. celebrowali jak najkrócej, by wierni mniej czasu przebywali w zamkniętym pomieszczeniu.