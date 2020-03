Koronawirus. Sondaż. Jak Polacy oceniają działania rządu?

Marek21 12.3.20 8:55

Tylko 77% pisowców jest zadowolone?

Czyli szykuje się odpływ ok. 20% elektoratu?

No to Prezes ma problem.

A to przecież dopiero początek epidemii.

Lepiej nie przekładać wyborów.

Szczęście Kaczyńskiego do makrootoczenia jego rządów się chyba kończy.