Koronawirus. Roboty 5G i leczenie chorych w Wuhan

ŻYDZI pracowali na szczepionką dla d r o b i u przypadkiem opartą na mechaniźmie

koronawirusa więc być może za 90 dni rozpoczną się testy kliniczne na ludziach.



Szczepionka byłaby dostępna DOUSTNIE.





“Given the urgent global need for a human coronavirus vaccine, we are doing everything we can to accelerate development,” MIGAL CEO David Zigdon said. The vaccine could “achieve safety approval in 90 days,” he said.

It will be an oral vaccine, making it particularly accessible to the general public, Zigdon said.



“We are currently in intensive discussions with potential partners that can help accelerate the in-human trials phase and expedite completion of final-product development and regulatory activities,” he said.





https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientists-in-three-weeks-we-will-have-coronavirus-vaccine-619101