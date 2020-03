Koronawirus. Prezydent: Polacy chcą spokoju. Prezydent, rząd i parlament działają razem

Dzisiaj odbędzie się specjalne posiedzenie sejmu, podczas którego zostanie zaprezentowany przez rząd stan zabezpieczeń przed koronawirusem w Polsce oraz propozycje działań prewencyjnych. Zostanie też przedstawiona możliwość wykorzystania do tego celu rezerw budżetowych.

Prezydent zaapelował też do polityków:

- Jedna rzecz jest bardzo ważna i o to chciałem zaapelować do klasy politycznej. Bardzo proszę, aby w kwestii koronawirusa nie wykorzystywać bieżącej sytuacji politycznej. Mieliśmy przypadek, że minister zdrowia był podejrzewany o ukrywanie informacji, by wykorzystać je w zaburzeniu konwencji prezydenta. Te informacje były nieprawdziwe. Jest bardzo dobre współdziałanie moje z rządem, a w kwestii bezpieczeństwa ważne jest współdziałanie