Koronawirus: po raz pierwszy od dawna ponad 400 zakażeń. Skąd nagły wzrost zgonów?

xyz123 7.9.21 11:51

no i jak zwykle foliowa interpretacja danych wejsciowych :D Dlaaaaateeego tak ci sie ta PT podobO foliaczku hhehhehe no to jedziem: w US gdzie zaszczepionych i niezaszczepinych jest circa po polowie w maju bylo 18 000 trupow z czego 150 to byli zaszczepieni :)))))). w Krajach, gdzie wyszczepiona jest praktycznie cala populacja sila rzeczy wsrod zakazen i zgonow beda sami zaszczepieni poniewaz: A) ZADNA szczepionka / lek / etc. nie jest w 100% skuteczna; B) nie ma niezaszczepionych foliarzy. Co natomiast uleglo zmianie w tej twojej PT?? Wno nie ma lockdownow itp., przypadkow jest niewiele pomimo braku lockdownu, ciezkie przypadki / hospitalizacje baaaardzo zadkie + bardzo malo zgonow. Jak na dloni widac, ze szczepienia dzialaja.