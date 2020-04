Pytajniczek 15.4.20 12:54

20. Wirus utrzymuje się w powietrzu do kilku godzin lub czas z czapki wzięty, a bezpieczna odległość to 1,5 albo 2 metry, albo 4, albo 8 albo rzut beretem. 21. Należy

mieć czyste szyby i widoczne tablice rejestracyjne ale nie wolno myć samochodów. 22.

Należy dbać o bezpieczeństwo, ale nie można wymienić kół na letnie. 23. Na otwartym

cmentarzu wirus zabija (bo to teren zielony), ale nie Kaczyńskiego. 24. Zamknięte są

lasy i parki narodowe bo tam niebezpiecznie, ale jak już musisz się przewietrzyć to

idź na spacer w centrum miasta. 25. Po Świętach powoli będziemy uruchamiać gospodarkę, ale w maju rządzący planują ogłosić klęskę. 26. PKB w 2020 roku spadnie ok. 3%, ale w 2021 wzrośnie o ok. 5%. 27. Możesz wyjść na spacer z psem, ale jak nie masz psa to albo sobie kup albo siedź w domu. 28. W Biedronce może przebywać 15 osób jednocześnie + załoga, ale w kościele o powierzchni x razy większej 5 osób i ksiądz. 29. Rząd jest przygotowany na każdą ewentualność, ale jak nie jest przygotowany to napisze ustawę w 15 minut. 30. Sanepid jeszcze nikogo nie wyleczył, ale każdego może ukarać.

31. Od lat żyjemy wolni, w demokratycznym państwie prawa , ale musimy ukrywać się w

domach przed wojskiem i milicą jak Żydzi na za okupacji hitlerowskiej.

32.Bezdomni nie są badani ani nie podlegają domowej kwarantannie ze względu na to, że są bezdomni.

Wszystko jest takie jasne. Czy czegoś jeszcze nie rozumiecie?