Koronawirus na proteście ,,przedsiębiorców’’. Zatrzymany z objawami zakażenia

Leszek 24.5.20 20:17

Nie istnieją wiarygodne testy bo nikt nie widział tego świrusa.



Te testy przypuszczają, że może to ten tajemniczy wirus.



Jak można czegoś szukać ,czego nikt nie wiedział.



To jak szukanie Yeti.



Widzą ślady i mówią to on Yeti, człowiek śniegu.



Ślad to wirus , jakiś wirus, to on winny śmierc.