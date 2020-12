Koronawirus: Kiedy początek szczepień? Premier podał termin

„ Pamiętajmy, że przeciwnik, z którym walczymy jest zwodniczy i groźny, nasze przewidywania związane ze spadkiem zachorowań po wprowadzeniu zasad bezpieczeństwa sprawdzają się, ale pandemia na pewno nie powiedziała ostatniego słowa” – ostrzegł premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym dziś na Facebooku wideo. Poinformował też, kiedy możemy się spodziewać szczepień przeciwko koronawirusowi.

Jak podał szef polskiego rządu:

„Szczepienia przeciw koronawirusowi rozpoczną się pewnie od lutego, może od marca”.

Dalej poinformował, że szczepienia wykonywane będą między innymi w szpitalach rezerwowych. Zaapelował też o to, aby do momentu ich rozpoczęcia stosować się do zasad pandemicznych. Podkreślił też:

„Szpitale rezerwowe przygotowujemy na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemicznej, ale ich znaczenie będzie ogromne, kiedy na początku przyszłego roku rozpoczniemy szczepienia przeciw COVID-19”.

Na koniec pojawił się jeszcze jeden apel. Premier prosił Polaków o to, aby zadbać w okresie świąt Bożego Narodzenia o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. Dodał:

„Zadbajmy o to, żeby święta spędzić w małym gronie, w rodzinnym kręgu osób, dzięki temu ograniczymy transmisję wirusa, dzięki temu to zwycięstwo będzie bliżej nas”.

