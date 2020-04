Koronawirus ewoluował. Występuje już w dwóch odmianach

Doktor atykoronawirus - precz z masonerią 6.4.20 19:10

KORONAWIRUS TO WIELKA ŚCIEMA!!! Dotychczas w Polsce umarło 107 osób, czyli daje to , 1 osobę na ok. 355 tysięcy mieszkańców. Analizując dane to są to średnio osoby od ok 65-85 lat. Zarażonych jest ok 1 osoba na 10 tysięcy mieszkańców. Czy to jest powód do wyłączenia całej gospodarki? NIE!! Porównajmy dane z całego świata. Dane wzięta ze strony worldometers.info - Zarażonych jest ok 1 osoba na 6 tysięcy a zmarłych jest 1 osoba na ok. 108 tysięcy. Czy to jest pandemia? NIE!!! Z powodu zwykłej grypy i powikłań w tym tylko roku kalendarzowym zmarło ok. 129 tysięcy osób na całym świecie, czyli 2 razy więcej niż na koronawirusa.

To wszystko służy, aby spowodować globalną zapaść ekonomiczną, aby wykończyć resztki klasy średniej, powalić na łopatki Chiny i Niemcy. Kiedy ludzie zaczną tracić dorobek swego życia, ponieważ wszystko będzie jeszcze długo stało, będzie więcej samobójstw z tego powodu, niż z powodu koronawirusa. Światowa masoneria, przejmuje po raz kolejny kapitał ludzki, tak jak to zrobili w czasie wiekiej depresji, czy w 2008. Nie dajmy się zwariować, i liczmy i patrzmy niezależnie. Najgorsze jest to, że nasz rząd robi wszystko pod dytando masonerii. A miałem o nim dużo lepsze mniemanie. Nie liczą się z obywatelami, tylko zarżną gospodarkę.