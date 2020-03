Koronawirus. Bezdomni wśród grup najbardziej zagrożonych koronawirusem

Marcin.. 14.3.20 19:24

Gdzie jest ten tchórz kulawy karzeł z Żoliborza, bożyszcze powiatowej Polski, mieszkańców wsi i małych miasteczek. Polski zacofanej, zakompleksionej, płaszczącej się przed Proboszczem i miejscowym kacykiem pis, gotowej zatłuc sztachetami wszystkich, którzy wątpią w ich nieomylność.

Prezesik nie pojawia się w Sejmie, ale kasę na konto pobiera.

Może by wygłosił Orędzie do pisowskich obłąkańców?

Nie on boi się wyjść ze swojej strzeżonej Żoliborskiej nory!!!!!!