Koronawirus a Spurek pyta o gejów i lesbijki, a Mucha …. Sami zobaczcie!

Adam S 15.3.20 12:29

To się zgadza, że tzw opozycja to banda opryszków. Ale odnośnie Muchy, to ona jest wyjątkowo durna. To jest przyczyna jej głupiego zachowania. Dała znamienne tego przykłady już dawno. Wracając do platfonsów w ogóle. Toż to są złodzieje (np Grodzki czy Gawkowski), łgarze (takie jak ta Giersdorf czy Bubka), durniów u nich jest masa, że wspomnę tylko Kudawę-płońską, sprzedawczyki (np Tusek, wspólnik Putina w wiadomej sprawie). Tak już jest.