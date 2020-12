Koronakryzys. Niemcy może czekać katastrofa gospodarcza

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa to ogromny cios dla wszystkich gospodarek. Wyjątkowo mocno ucierpią na nim Niemcy. Już teraz straty wynoszą ponad 212 mld euro, a ma być tylko gorzej.

Według ekspertów z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych w Berlinie, do marca przyszłego roku wskazane straty mogą się podwoić, o ile drugi lockdown nie zostanie zniesiony. To oznaczałoby dla niemieckiej gospodarki katastrofę – zaznaczył w rozmowie z Welt am Sonntag prezes DIW Marcel Fratzscher.

Jak czytamy na łamach portalu dw.com, łącznie straty mogą wynieść aż 391 mld euro. Ekspert twierdzi, że upłyną całe lata zanim Europa, a w szczególności mocno uzależnione od eksportu Niemcy, wejdą w falę wzrostu.

Według głównego prognostyka badań koniunktury w instytucie Ifo, produkcja towarów i usług swój poziom sprzed kryzysu osiągnie dopiero pod koniec przyszłego roku.

dam/dw.com/pl,Fronda.pl