Kornel Morawiecki: Trzeba ujawnić aneks WSI - to kwestia narodowej prawdy

Marszałek Kornel Morawiecki stał zawsze na stanowisku ujawniania w życiu publicznym pełnej prawdy. Dotyczyło to także słynnego aneksu do raportu z weryfikacji WSI. W rozmowie z portalem Fronda.pl z roku 2017 tak mówił o tej sprawie:

"Być może jest tak, że wielu ludzi z powodu tego aneksu jest szantażowanych. Jednak i tutaj odtajnienie informacji kto był agentem paradoksalnie przysłuży się tym ludziom, którzy decydowali się wtedy na donoszenie – będzie to okazja do zrzucenia z siebie balastu" - dodawał.

"Im wcześniej ten raport zostanie opublikowany tym lepiej, po co ma zdarzyć się to co zdarzyło się w przypadku pana prezydenta Lecha Wałęsy, czy naszych innych porażek narodowych? Gdyby prawda ta prawda ukazała się w 1992 roku, to dziś Polska zupełnie inaczej by wyglądała" - wskazywał Morawiecki.