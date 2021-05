Korespondent TVP w Moskwie straci akredytację rosyjskiego MSZ

Korespondent TVP w Moskwie Tomasz Jędruchów został wezwany do MSZ Rosji, gdzie poinformowano go o tym, że nie zostanie przedłużona jego akredytacja korespondencka. Tym samym wygaśnie również wiza dziennikarza, co wiązać się będzie z koniecznością opuszczenia Rosji. Całe zdarzenie ma być rosyjską retorsją za działania Polski wobec rosyjskiego dziennikarza.

Jędruchów został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Sprawy Zagranicznych pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecna akredytacja dziennikarza wygaśnie we wrześniu 2021 roku.

Jędruchów pracuje w Rosji od 2016 roku jako stały korespondent Telewizji Polskiej.

W marcu 2021 roku rosyjski dziennikarz Jewgienij Reszetniow został na wniosek szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) wpisany na listę osób niepożądanych na terytorium RP.

Zgodnie z materiałami zgromadzonymi przez polski kontrwywiad Reszetniow gromadził informacje wykorzystywane do rosyjskich działań przeciwko Polsce, w tym także do działań o charakterze dezinformacji.

Na Reszetniowa nałożony został zakaz wjazdu do Polski na 5 lat oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen przez 3 lata. Rosjanin nie był stałym korespondentem. Po raz ostatni widziany był w Polsce w styczniu 2020 roku.

jkg/wirtualnemedia