'Kordon sanitarny' i 'kariera przez łóżko'. Żenująca pyskówka Śmiszka i Winnickiego

"Zróbmy kordon sanitarny wokół Konfederacji, bo to wypadek przy pracy". Była to reakcja na wypowiedź posła PSL, Marka Sawickiego. Politycy dyskutowali w programie m.in. na temat postaci Janusza Korwin-Mikkego. Kontrowersyjny polityk i jego ugrupowanie to swego rodzaju "październikowa niespodzianka" zeszłotygodniowych wyborów parlamentarnych, gdyż powraca do Sejmu po bardzo długiej przerwie- po 26 latach. Co więcej, nikt nie wróżył Konfederacji przekroczenia progu wyborczego, stało się jednak inaczej.