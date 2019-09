Konwencja 'Lewicy'. Biedroń bredzi o 'piekle kobiet'

"W XXI wieku, w 2019 roku, w sercu Europy, muszą kobiety i solidarnie z nimi mężczyźni, wychodzić na ulicę naszych miast i walczyć o to, bo politycy i księża zgotowali im to piekło"- przekonywał polityk. Biedroń zapowiedział, że "Lewica" zrobi wszystko, aby kobiety zarabiały tyle samo, co mężczyźni, nie były dyskryminowane w pracy, mogły skuteczniej przeciwstawiać się przemocy domowej i oczywiście miały większe prawo do aborcji.