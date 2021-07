Kontrowersyjne słowa RPD o szczepieniach. Jest reakcja premiera

Ogromne kontrowersje wywołało wystąpienie RPD Mikołaja Pawlaka w Sejmie, który przekonywał, że szczepienia dzieci przeciw COVID-19 są eksperymentem medycznym. Od jego wypowiedzi stanowczo odciął się premier Mateusz Morawiecki zapewniając, że to prywatna opinia Pawlaka, z którą się nie zgadza.

Rzecznik Praw Dziecka zabrał głos w czasie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu. Z ust Mikołaja Pawlaka padło bardzo kontrowersyjne stwierdzenie.

- „Postawię takie pytanie, czy jest prawnie dopuszczalne eksperymentowanie z udziałem dzieci, bo de facto jesteśmy w fazie eksperymentu? Zadaję to pytanie w kontekście różnych powikłań i odporności długookresowej”

- mówił, odnosząc się do szczepień przeciw COVID-19.

Reakcja premiera

O wypowiedź Pawlaka był pytany premier Mateusz Morawiecki, który wystąpił dziś na konferencji prasowej w Dobrym Mieście. Szef rządu kategorycznie odciął się od słów RPD.

- „Wśród wielu głosów padają także również bardzo radykalne, ale absolutnie nie jest to głos naszego rządu, nie jest to głos naszego obozu politycznego; jest to prywatna opinia pana, który pełni dzisiaj ważną funkcję”

- oświadczył.

- „Ja się z tymi słowami zdecydowanie nie zgadzam i rząd PiS się z tymi słowami nie zgadza”

- dodał.

Zaznaczył przy tym, że zarówno w społeczeństwie, jak również w samym obozie Zjednoczonej Prawicy pojawiają się radykalne stanowiska dot. szczepień. Z jednej strony są to osoby domagające się natychmiastowego zaszczepienia całej populacji, z drugiej strony są radykalni przeciwnicy szczepień.

- „Należy się szczepić i to zachęcam jak najszybciej, bo ryzyko nadejścia 4 fali jest naprawdę spore. Mamy szansę jej uniknąć - wystarczy, że jeszcze kilka milionów osób się zapisze i zaszczepi”

- apelował.

Prof. Horban: Nie ma mowy o żadnych eksperymentach

Do zarzutów RPD odniósł się również główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

- „Jeżeli jest coś zarejestrowane, to stosowanie tego czegoś na pacjentach, dla których to jest zarejestrowane, nie jest już eksperymentem. W przypadku szczepionek nie można mówić o eksperymentach, ale o badaniach klinicznych”

- zaznaczył.

kak/PAP, wprost.pl