,,Konserwatywna’’ Konfederacja? Nie brakuje w niej zwolenników aborcji i homozwiązków

Konfederacja jest uznawana za najbardziej prawicowe i przywiązane do chrześcijańskich wartości ugrupowanie w Polsce. Jeden z działaczy Ruchu Narodowego informuje jednak, że w ostatnim czasie środowiska skupione wokół Janusza Korwin-Mikkego skręciły w stronę obyczajowej Lewicy, a w partii KORWiN nie brakuje zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego i związków osób tej samej płci.

Zaskakującymi informacjami na temat działaczy Konfederacji podzielił się w mediach społecznościowych Konrad Smuniewski, który kandydował do Sejmu z list Konfederacji. Twierdzi on, że w ostatnich latach wokół Janusza Korwin-Mikkego zaczęli gromadzić się działacze o bardzo lewicowym światopoglądzie. Dotyczy to zwłaszcza młodzieżówki Młodzi Dla Wolności.

- „Walczą z zamordyzmem, popierają związki partnerskie, homo-małżeństwa, czy nawet adopcje dzieci przez homoseksualistów. Bardzo wiele osób też popiera postulaty aborcyjne”

- przekonuje Smuniewski na Facebooku.

Do swojego wpisu dołącza screeny komentarzy działaczy młodzieżówki Korwina, którzy wprost popierają m.in. tzw. „Strajk Kobiet” i postulaty ruchu LGBT.

To jednak nie wszystko. Smuniewski przekonuje, że podobne poglądy mają nawet członkowie władz partii Janusza Korwin-Mikkego. Na dowód tego twierdzenia publikuje wpis członka Rady Krajowej KORWiN Roberta Bociana, w którym ten wyraził swoje poparcie dla legalnej aborcji i adopcji dzieci przez pary homoseksualne w imię „wolności”.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl