Koniec z limitami do specjalistów! Premier zapowiada ważne zmiany

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że od 1 lipca zostaną zniesione limity do specjalistów.

Mówiąc o pandemii koronawirusa premier wskazał, że wczorajszy dzień jest pewnym symbolem. W swoim codziennym raporcie resort zdrowia poinformował, że nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19.

- „Jednak ten optymizm musi być przez nas schłodzony, musimy pokazywać ryzyka”

- zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Wskazał, że wciąż zaszczepionych w Polsce jest zbyt mało osób, dlatego nie możemy jeszcze mówić o końcu pandemii.

W czasie swojego wystąpienia szef rządu zapowiedział ważne zmiany w służbie zdrowia. Już od 1 lipca zniesiony zostanie limit do specjalistów.

- „Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów i to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki przede wszystkim, to mogę na początek przynajmniej obiecać”

- mówił.

W ten sposób rząd realizuje jeden z punktów zapowiedzianego planu odbudowy zdrowia Polaków. Pozostałe rozwiązania to: Krajowa Sieć Onkologiczna, Krajowa Sieć Kardiologiczna, opieka i rehabilitacja pocovidowa a także program profilaktyki dla osób powyżej 40 lat.

Premier zapowiedział dziś również kolejną pomoc dla polskich przedsiębiorców.

- „Po konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorców podjąłem decyzję, by zaniechać w całości poboru podatków od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To kolejny zastrzyk środków dla przedsiębiorców na ich rozwój, na planowanie rozwoju w dłuższym czasie. Przedsiębiorstwa mają dzisiaj unikalną szansę, mają rosnący portfel zamówień, udało się utrzymać miejsca pracy. Gdyby teraz mieli oddawać należną część, mogłoby to spowolnić ich rozwój. To kolejne 10 mld, które budżet państwa bierze na swoje barki”

- oświadczył.

kak/PAP, Onet.pl, wPolityce.pl