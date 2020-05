Koniec politycznych wypowiedzi Stuhra? Żona mu zabroniła

www 11.5.20 17:17

Zwróćmy uwagę, że pani Stuhrowa nie obawia się osób, które dzwonią i grożą, ale osób, które podejmują wysiłek aby zadzwonić z groźbą.

Wiecie, co to znaczy?

A no to, że nikt nie dzwonił, a Stuhrowa próbuje swoją fobię na temat osób, których istnienie sobie wyobraża, użyć jako instrument terroru.