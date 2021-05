Koniec obstrukcji w Senacie? Buda: Chyba przekonaliśmy marszałka

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda spotkał się dziś z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, z którym rozmawiał na temat ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Po spotkaniu wiceminister przekazał, że wydaje mu się, iż udało się przekonać marszałka Grodzkiego do tego, że Senat nie powinien przyjmować poprawek do ustawy ratyfikacyjnej.

Po przyjęciu przez Sejm ustawy ratyfikującej decyzję o zwiększeniu zasobów własnych, której przyjęcie jest warunkiem realizacji unijnego Funduszu Odbudowy, prace nad ratyfikacją zaczął opóźniać marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dziś z marszałkiem spotkał się w tej sprawie wiceminister Waldemar Buda, który zaproponował spotkanie dla senatorów w Ministerstwie Funduszy i Polityki.

- „Złożyłem tutaj deklarację, że termin tego spotkania jest do uzgodnienia, ale każdy z senatorów, bez względu na klub parlamentarny, mógłby przyjść na to spotkanie i dyskutować na temat Krajowego Planu Odbudowy, tak żeby komisje w Senacie nie przedłużały swoich prac i by proces ratyfikacyjny mógł być zakończony w tym tygodniu”

- poinformował wiceminister.

Dodał, że w rozmowie z prof. Grodzkim poinformował go również, iż do tej pory już 22 dwa państwa członkowskie ratyfikowały decyzję o zwiększeniu zasobów własnych, a Polska przez opóźnienia w Senacie staje w tyle UE.

Wiceminister zrelacjonował też marszałkowi przebieg dzisiejszego spotkania ministrów ds. polityki regionalnej z udziałem komisarz Ferreiry, która wyraziła oczekiwanie, że proces ratyfikacji we wszystkich krajach zakończy się w lecie.

- „Budzi to nasze zastrzeżenia, jeśli chodzi o postawę Senatu, bo jednak jesteśmy piętnowani na poziomie europejskim, z tego powodu, że ta ratyfikacja nie jest u nas dość sprawna”

- wskazał.

O szybką ratyfikację do Senatu apelują również samorządowcy.

- „W odpowiedzi otrzymałem informację, że do przemyślenia są te propozycje odnośnie spotkania. Co do terminu, niestety pan marszałek stoi na stanowisku, że potrzebują jeszcze co najmniej kilkunastu dni na pracę. Więc jest jakaś propozycja 27 maja prawdopodobnie dojdzie do przyjęcia tej ratyfikacji”

- powiedział Waldemar Buda..

- „Wydaje mi się, że przekonaliśmy pana marszałka, że Senat nie powinien przyjmować poprawek do ustawy o ratyfikacji Funduszu Odbudowy”

- dodał wiceminister.

kak/TVP Info