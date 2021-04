Koniec marzeń opozycji. Gowin: O przedterminowych wyborach nikt nie myśli. Rząd ma stabilną większość

Jak bańka mydlana prysły marzenia totalnej opozycji o przewrocie w Sejmie i doprowadzeniu do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Nadzieją dla przeciwników Zjednoczonej Prawicy miało być odejście z koalicji Porozumienia. Tymczasem Jarosław Gowin przekonuje, że o przyspieszonych wyborach nikt nie myśli, a w najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania liderów partii koalicyjnych, na którym omówione zostaną priorytety do końca bieżącej kadencji.

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Opozycja nie ukrywała nadziei, że doprowadzą one do rozpadu koalicji rządzącej, a PiS utraci sejmową większość. Wszystko wskazuje jednak na to, że kryzys został już zażegnany. Wczoraj odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Po spotkaniu szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski podkreślił, że w jego trakcie wszyscy liderzy wyrazili wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023.

O wczorajsze spotkanie dziennikarze pytali dziś wicepremiera Jarosława Gowina. Ten podkreślił, że przed wyborami w 2019 roku Zjednoczona Prawica miała „precyzyjny plan działania rozpisany na cztery lata”.

- „Ale pandemia de facto wyrwała nam i całemu światu półtora roku. Dlatego trzeba zweryfikować program. W najbliższych dniach spotkamy się ponownie, żeby ustalić takie priorytety na czas do końca kadencji. Natomiast nikt z nas nie myśli o przedterminowych wyborach. Rząd ma stabilną większość”

- mówił.

Zaznaczył, że spory dot. niektórych kwestii na pewno będą się powtarzać, ponieważ jest to naturalne w polityce. To właśnie ten pluralizm, jak przekonuje wicepremier, jest siłą Zjednoczonej Prawicy.

Lider Porozumienia mówił również o luzowaniu obostrzeń sanitarnych.

- „Uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona”

- stwierdził.

Zapewnił, że w najbliższych dniach rząd będzie rozważał możliwość otwarcia hoteli po majówce.

- „Jestem zwolennikiem tego, żeby, teraz, gdy akcja szczepień zdecydowanie już przyspieszyła, żeby w jak najszybszym tempie, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych, otwierać kolejne branże”

- zaznaczył.

kak/PAP