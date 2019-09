Kongres USA wyraził zgodę. Do Polski nadlatują supernowoczesne F-35!!!

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze o tym, że Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę - oświadczył szef MON.

Minister Błaszczak podkreślił, że 6,5 mld dolarów za 32 myśliwce F-35 to cena maksymalna. Według szefa MON za podobny kontrakt Belgia zapłaciła nieco ponad 4 mld dolarów i polski rząd „chce wynegocjować porównywalną cenę”. - Myślę, że realne są wielkości, jakie dotyczyły Belgii, dlatego że kupujemy podobną liczbę samolotów. Myślę, że cena będzie bardzo zbliżona - mówił niedawno w Polskim Radiu szef MON.

Błaszczak zwrócił także uwagę na to, że myśliwce F-35 współgrają z poprzednimi zakupami takimi jak dywizjon artylerii rakietowej HIMARS i system rakietowy Patriot. Zdaniem ministra „jest to cała sieć stworzona do tego, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo”. - Jego wykorzystanie w polskich siłach powietrznych da nam przewagę, odstraszy też niewątpliwie ewentualnego agresora. Będziemy jednym z niewielu państw w Europie, które będą posiadały tego rodzaju samoloty - podkreślił minister obrony narodowej.