Konflikt w Porozumieniu. Bielan: Wystąpimy z wnioskiem do sądu...

„Jeszcze w tym tygodniu wystąpimy do sądu z wnioskiem informującym o uchwale sądu koleżeńskiego o wygaszeniu kadencji prezesa Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu konwencji krajowej” – zapowiedział dziś europoseł Adam Bielan.

Wszystko wskazuje na to, że spór wewnątrz Porozumienia nie zostanie wyjaśniony bez interwencji sądu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Bielan dodał, że postępowanie w różnych instancjach potrwać może nawet kilka lat.

Jednocześnie europoseł podkreślił, że jest przekonany co do tego, że sąd przyzna mu rację i to zakończy jakiekolwiek spory w ugrupowaniu.

„Mam nadzieję, że druga strona się temu podporządkuje”

- stwierdził polityk.

Przypomniał również, że 15 lutego przesłał Jarosławowi Gowinowi pismo, w którym wzywał go do przekazania kluczy do lokalu partii, a także dokumentów, w szczególności sprawozdań finansowych oraz protokołów z posiedzeń zarządu.

Zaznaczył, że do końca marca musi złożyć sprawozdanie finansowe do PKW, co zajmie kilka tygodni i jeśli nie zostanie ono złożone w terminie o którym mowa w ustawie o partiach politycznych, Porozumienie może zostać wykreślone z ewidencji partii i tym samym przestać istnieć.

dam/PAP,Fronda.pl