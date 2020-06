Konfederacja ramię w ramię z Trzaskowskim? Grodzki i Bosak się tłumaczą

TTT 19.6.20 12:24

To jest naprawdę historyczna chwila. Polacy musimy się maksymalnie zmobilizować, bo postkomuniści i liberalni lewicowcy w II turze wyborów prezydenckich wszyscy oddadzą głosy na R. Trzaskowskiego. Chyba nie chcemy znowu powrotu do wysokiego 20% bezrobocia, ciągłego szukania pracy, pracy na umowach śmieciowych, braku dodatkowych możliwości zarobkowych z tzw."przeżyciem od pierwszego do pierwszego", braku gospodarczego rozwoju naszego kraju, totalnego zwijania przemysłu i likwidacji zakładów pracy. Nikt nie chce być robotnikiem w niemieckich montowniach za psie pieniądze. Nie chcemy też kolejny podwyższenia wieku emerytalnego o 7 lat dla kobiet i 2 dla mężczyzn oraz kolejnej kradzieży naszych środków pieniężnych zgromadzonych w nowych Planach Kapitałowych? Jeżeli jesteśmy mądrym narodem musimy wybrać A. Dudę na Prezydenta RP. Trzaskowski prezydent wszystkich SB-eków, milicjantów, urzędników z PRL-u, aferzystów wyłudzających VAT, nieuczciwych przedsiębiorców, przestępców osadzonych w więzieniach. Zastanówcie się, co on nam da? Kompletnie nic - to reprezentant złodziejskiej Platformy Obywatelskiej i dawnego kongresu Liberalno-Demokratycznego oraz Unii Wolności. Jak Donald Tusk zakładał KLD, to niemiecka partia CDU przywoziła mu całe reklamówki marek zachodnich. Co oni zrobili przez 30 lat? Co zyskał na tym zwykły Polak, nie przekrętas i złodziej ? O komunistach z lewicy i SLD już nie wspomnę, ci tez kradli na potęgę i wspomagali mafijne działania Pruszkowa oraz Wołomina, których ludzie rządzili krajem wiele lat. Chyba nie macie tak krótkiej pamięci. PSL to komunistyczne ugrupowanie, które zawsze współpracowało z lewicą oraz było chłopcem na posyłki lub do trudnych zadań jak podnoszenie wieku emerytalnego lub kradzieży pieniędzy z OFE. Konfederacja to typowo prorosyjska partia, a K. Bosak jest nadal przedstawicielem stowarzyszenia bilateralnego Polska-Izrael, wieloletni współpracownik Macieja Giertycha ( tu bardzo wartościowy link z którego dowiadujemy się kim jest K. Bosak: https://www.youtube.com/watch?v=bYV7Z27W6Ww ). Jedynym kandydatem mającym w sercu interes Polski i Polaków jest jeszcze Marek Jakubiak, ale niestety nie ma on szans. Tak wiec zastanówcie się na kogo oddacie głos w wyborach - bo komuniści zewrą szyki to jest pewne !!!