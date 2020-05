Konfederacja stanie po lewej stronie, nie poprze ustawy PiS ws. wyborów

Po lewej stronie raczej nie stanie, bo ani nie poprze lewicy, ani Wiosny, ani tym bardziej PiS. Raczej zostanie po swojej, prawej stronie. Konfederacja to kompletnie nie moja bajka, chociaż to fakt, to najbardziej wolnościowe ugrupowanie i to się ceni. Na plus dla nich jeszcze, że nie dali się przekupić pobożnym socjalistom z Partii. Bo niżej niż PiS już upaść nie można.

