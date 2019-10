Konfederacja rozpadnie się na dwa koła?! Trwa spotkanie

Wygląda na to, że nowa kadencja Sejmu przyniesie nam naprawdę sporo emocji. Przed chwilą informowaliśmy o tym, że Konfederacja będzie chciała unieważnienia wyborów, teraz zaś słyszymy o możliwym rozpadzie ugrupowania na dwa koła poselskie!

W tej chwili trwa pilne spotkanie w Warszawie, na którym omawiana jest zarówno sprawa wspomnianego wniosku do Sądu Najwyższego, jak i podziału Konfederacji.

„Jestem wolnościowcem i mnie się ten pomysł nawet podoba, ale nie chcę by to zostało źle odebrane. Nie gram na rozłam”.

„Wolnościowcy chcą spić całą śmietankę i chwalą się, że wygrali wybory. To błąd w rozumowaniu. To my, narodowcy daliśmy Korwinowi siłę i struktury. Bez nas nie byłoby wyborczego sukcesu Konfederacji”.