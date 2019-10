Konfederacja (przynajmniej na razie) bez podziału

Mat M 15.10.19 16:19

Nie mylcie swoich ocen i interpretacji z logiką. Pomysł powstał w celu zwiększenia czasu możliwych wystąpień na mównicy sejmowej. Oczywiście dla inetrpetatorów/edukatorów to powód do pisania o podziale i rozłamie. Wszystko okraszone pieknym cytatem, bardzo przypoinającym słynne listy Pani Ani z Gazety Wyborczej.



Apel do redakcji, nie traktujcie czytelników w taki sposób, jakbyście zgadali się z poglądem Korwina co do inteligencji wyborców PIS-u.