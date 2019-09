Konfederacja przedstawiła jedynki do parlamentu

"Przypomnę, że przy Okrągłym Stole w Magdalence postanowiono, że prawica nigdy nie będzie dopuszczona do władzy, więc mam nadzieję, że teraz będzie dopuszczona"-powiedział lider partii KORWiN. Z kolei Winnicki zasugerował, że mamy do czynienia z "historycznym momentem", ponieważ "wszystko na to wskazuje, że będzie 5 komitetów".

"Mimo skrajnie ciężkich warunków udało nam się zarejestrować i poprowadzimy zwycięską kampanię wyborczą, taką która da solidną reprezentację w Sejmie RP polskim patriotom, niepodległościowcom, tym, którzy chcą myśleć kategoriami narodowymi, wolnościowymi, tradycyjnymi"-powiedział polityk, przekonując, że Konfederacja liczy na wprowadzenie do Sejmu... "co najmniej kilkudziesięciu posłów" Z kolei Grzegorz Braun przedstawił ruch zrzeszający ugrupowania określające się mianem antysystemowych jako obrońców katolicyzmu. Reżyser apelował o "czujność przy urnach".

"Taka prośba - teraz kiedy już sytuacja jest jasna, kiedy Konfederacja, tak totalnie zamilczana, skreślona, wypchnięta poza margines marginesu polskiego, "polit-poprawnego" życia politycznego, kiedy Konfederacja staje w szranki, (...) nie dopuście do tego, żeby ta kampania wyborcza rozgrywała się wyłącznie w czworokącie "bandy czworga", układu okrągło-stołowego. Pokazujcie to, co jest już faktem. O nic innego nie prosimy. Prosimy o obiektywizm, prosimy o notowanie tego, co jest rzeczywistością polityczną. A rzeczywistością jest fakt reprezentowania "antysystemu" jedynie przez Konfederację"-zwrócił się do dziennikarzy.