,,Konfederacja - Ekstremiści w garniturach''

Na portalu „Magazyn TV24” pojawił się tekst zatytułowany „Drużyna Korwina. Ekstremiści w garniturach”. Jakub Majmurek pisze w nim między innymi, że ugrupowanie to charakteryzuje poza homofobią, teoriami spiskowymi,także sympatia do putinowskiej Rosji.

Majmurek jest zaniepokojony sukcesem Konfederacji, której poglądy do tej pory nie mogły liczyć na więcej niż milion głosów. Ów sukces – pisze autor – to przede wszystkim kłopoty dla PiS, ponieważ po raz pierwszy od lat 2005-2007 będzie „szachowane z prawej strony”. Najbardziej jednak martwi go to, że obecność Konfederacji w Sejmie oznacza możliwość wybrzmienia poglądów: