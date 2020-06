Konfederaci za Dudą

22.6.20 14:24

Mnie nie trzeba agitować . Ja myślę : obserwuję , analizuję i wyciągam wnioski .

Rządy PiS to widoczna gołym okiem poprawa sytuacji materialnej szarych obywateli . Nie ma widocznej nędzy, takiej jaka była za rządów PO . Nie przepadam za Prez. Dudą , ale ma rację . Ludzie w znacznym stopniu odzyskali swoją godność stłamszoną przez rządy PO . Jak już nieraz pisałam duże miasta są siedliskiem przede wszystkim Żydów a tym rządy PO , w znacznym stopniu partii narodowościowo żydowskiej - odpowiadały . Mnie nie . Rolnictwo w Polsce to Słowianie , to narodowe bezpieczeństwo , to opoka na której opiera się byt danego kraju . I z tej opoki szydzą mieszkańcy dużych miast , przede wszystkim ludność pochodzenia żydowskiego . Drwią z takiego elektoratu PiS-u . Znając mentalność tej nacji ......nie dziwi mnie to . Ja z tych wydrwiwanych ludzi pochodzę . To moje korzenie , moja ukochana ziemia ojców moich . Moja Ojczyzna , którą nie będzie rządził żydowski napływ z PO i jego zwolennicy .

PiS jest pro słowiański a Polska to w końcu kraj Słowian a nie napływowych Żydów , którzy ten kraj zaanektowali . Ta ziemia pamięta krzywdy i utrąci bezczelnych , aroganckich , pazernych intruzów .