Komorowski: Jarosław Kaczyński ma powód, by podnosić alarm. W tych wyborach waży się bezkarność PiS

PiS to masoneria tak jak PO 10.6.20 21:01

Sofiści z PO kontra sofiści z PiS. Polska potrzebuje partii cywilizacji lacińskiej! Tylko Konfederacja!



Premier Bośni i Hercegowiny został w nocy aresztowany za zakup 100 respiratorów bez atestów od znajomej firmy zajmującej się... przetwórstwem owoców.

Tymczasem polski rząd kupuje maseczki bez atestów za 5 mln zł od znajomego ministra Szumowskiego z nart oraz respiratory od handlarza bronią i nikomu włos z głowy za to nie spadł. (od Liberalni)

Po 8 latach rządów aferałów z Platformy miała być "dobra zmiana" - brak afer i marnotrawstwa pieniędzy Polaków, a także rozliczenie złodziejskich rządów PO-PSL. Mamy za to kolejne afery, marnotrawstwo publicznych pieniędzy (żeby nie szukać daleko innych przykładów: blisko 70 milionów zł wydanych przez wicepremiera Sasina na organizację wyborów, które się nie odbyły), a do tego ZERO rozliczonych polityków poprzedniego, fatalnego dla Polski rządu.

#Konfederacja powstała po to, by wprowadzić nową jakość do polityki i wyprowadzić Polaków z błędnego koła 30-letnich rządów "bandy czworga" z PiS-PO-SLD-PSL, którzy na zmianę żerują na obywatelach i traktują państwo jak swój prywatny folwark. Wspierajcie naszą Konfederację i 28 czerwca głosujcie na Krzysztof Bosak! Wspólnie walczymy o lepszą Polskę! #NaprzódPolsko #Bosak2020