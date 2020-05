Komorowski: Gowin powinien uważać w ciemnych zaułkach

Newsroom 7.5.20 20:46

Jeżeli ktoś by chciał wykończyć pana Gowina, to tylko totalna opozycja oraz "Sralonik"; za to że się ostatecznie porozumiał z prezesem Kaczyńskim i za to że nie rozwalił "Zjednoczonej Prawicy" na co liczyła totalna opozycja, warszawski "Sralonik" oraz post komunistyczny Uboland , tylko ci mogą zagrozić panu Gowinowi !