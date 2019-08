Komisja VAT: Tusk, Kopacz i Rostowski przed Trybunał Stanu!!!

robaczek 26.8.19 14:00

;]



brak słów miśki. brak słów.



i wy jescze to bronicie?





a takie piękne hasla o czyszczeniu ;]



a tutaj sie okazalo ze wasz PIS to chyba jednak "wielka grupa przestępcza trzymajaca wladze" ;]





ale bronimy bronimy koryta dla swoich ;]





no brawo ;]