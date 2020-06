Komisja Europejska żąda wyjaśnień od Polski. Chodzi o orzeczenie TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej

Urszula 8.6.20 16:08

Sami sobie wydrenowali czy ktoś im pomógł w tym drenowaniu? Kaczyński we władzach wszelakich jest od momentu zaprzysiężenia Wałęsy. Co zrobił żeby zapobiec temu drenowaniu? Co zrobił jego brat minister i prezydent? Nic!!! Z prostej przyczyny bo żadnego drenowania przez Niemców nie było. Co więcej - gdyby Niemcy nie kupowali od nas towarów w dużych ilościach to cienko byś dzisiaj śpiewał. Na pińcet by nie było.