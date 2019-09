Komisja Europejska: Bez porozumienia z Rosją i Ukrainą ws. dostaw gazu

W Brukseli miały miejsce trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą na temat dostaw gazu. Celem negocjacji jest uzgodnienie nowego kontraktu do końca roku, bo wtedy wygasa obecna umowa na tranzyt rosyjskiego surowca przez Ukrainę. Bez porozumienia w rozmowach Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą na temat dostaw gazu. Wiceszef Komisji Marosz Szefczovicz powiedział po spotkaniu, że jest zbieżność poglądów, ale nie wszystkie kwestie zostały uzgodnione.

Chodzi o to, by zapobiec ewentualnemu kryzysowi gazowemu i zabezpieczyć dostawy surowca do unijnych krajów od nowego roku.

Kolejna tura rozmów odbędzie się pod koniec października.