Komercyjne szczepienia przeciw Covid-19? Jest odpowiedź szefa KPRM

„Apelujemy do wszystkich, aby nie chodzili do POZ, można się zapisywać innymi kanałami, czyli poprzez infolinię, poprzez internet, albo dzwoniąc do POZ” – powiedział dziś szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do rozpoczętych zapisów na szczepienia wśród seniorów.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 dodał, że jeśli któryś z seniorów przyzwyczajony jest do kontaktów bezpośrednich z przychodnią, powinien tam zadzwonić zamiast stać na dworze i narażać się na przeziębienie czy kontakt z osobami zakażonymi.

Dworczyk był też pytany o ewentualne dopuszczenie komercyjnych szczepień przeciwko koronawirusowi. Jasno odparł, że nie jest to obecnie rozważane i zaplanowana dystrybucja szczepionki w całej populacji, ograniczają nas niestety producenci i dostawy.

Dodał:

„Nawet gdybyśmy dopuścili ten wariant wydaje się mało prawdopodobne, żeby takie prywatne podmioty mogły pozyskać na rynku szczepionkę, bo to jest dzisiaj jeden z bardziej oszukiwanych produktów, więc nie rozważamy takiego scenariusza”.

dam/PAP,PR24