Komentatorzy: Afganistan to ogromne upokorzenie i wstyd dla USA

Talibowie kontrolują praktycznie cały Afganistan, włącznie ze stolicą. Upadł proamerykański rząd Afganistanu, a prezydent Ashraf Ghani opuścił kraj i udał się do Tadżykistanu. Amerykański personel dyplomatyczny pospiesznie jest pospiesznie ewakuowany przy asyście wojska.

"To, co dziś dzieje się w Afganistanie, to policzek w twarz dla wszystkich sojuszników USA wymierzony przez prezydenta Bidena. Nieprawdopodobnie upokorzenie i wstyd dla Ameryki. To będzie miało polityczne i militarne konsekwencje przez wiele lat" - napisał na Twitterze dziennikarz TVP Jacek Łęski.

— Jacek Łęski (@jacekleski) August 15, 2021

"Jak należało się spodziewać, z Fakty TVN wynika, że sytuacji w Afganistanie winni są tchórzliwi Afgańczycy i rząd PiS, a Amerykanie robią co mogą, by w zaistniałej sytuacji ratować zagrożonych. Wierzcie dalej w bajki o gwaratowaniu przez zagraniczny kapitał "wolności mediów" - uważa z kolei Rafał Ziemkiewicz.

Jak należało się spodziewać, z @FaktyTVN wynika, że sytuacji w Afganistanie winni są tchórzliwi Afgańczycy i rząd PiS, a Amerykanie robią co mogą, by w zaistniałej sytuacji ratować zagrożonych. Wierzcie dalej w bajki o gwaratowaniu przez zagraniczny kapitał "wolności mediów"

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) August 15, 2021

Zdaniem Andrzeja Wróblewskiego w amerykańskich mediach zapadła wymowna i żenująca cisza w odniesieniu do wydarzeń w Afganistanie.

To żadne prawicowe medium. To Financial Times: Gdyby Trump przewodniczył klęsce w Afganistanie, establishment potępiałby niemoralność amerykańskiej polityki. Ponieważ to Joe Biden rządzi to zaległa zażenowana cisza. https://t.co/VQUo0gR4AY via @FT

— Tomasz Wróblewski (@tomaawroblewski) August 15, 2021

