Kombatanci z apelem do KO: Wykreślić Jachirę z listy kandydatów do Sejmu

List otwarty POKiN do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w sprawie Klaudii Jachiry

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe skreślenie z listy kandydatów do Sejmu Klaudii Jachiry oraz skierowanie wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez nią przestępstwa znieważenia bohaterów Armii Krajowej, czyli działanie wbrew racji stanu niepodległej Rzeczypospolitej.