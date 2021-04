Kolumbia: Po mistycznym przeżyciu ksiądz ogłosił, że Komunia będzie przyjmowana tylko do ust i na kolanach

Szef portalu „Life Site News” w swoim internetowym programie „The John-Henry Westen Show” przedstawił wideo z Mszy św. odprawianej przez kolumbijskiego księdza, w czasie której doświadczył on mistycznego przeżycia i ogłosił, że od tej pory Komunia św. będzie przyjmowana wyłącznie na język i w postawie klęczącej. Wideo do tej pory miało niemal dwa miliony odsłon.

Do wydarzenia doszło w lutym tego roku pod koniec Mszy św. Na filmie wideo ksiądz Fredy Leonardo Herrera Fuentes, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Bogocie, stoi twarzą do ołtarza. Widać, jak pochyla się coraz niżej w pokłonie, jednocześnie roztrzęsiony i płacząc. Całe wydarzenie trwało ok. 20 sekund. Potem kapłan odwracił się do parafian.

„Są rzeczy, których czasami nie można wyjaśnić Czy raczej można. To, co się dzieje, to bardzo bolesne, kiedy Pan pozwala nam doświadczyć lub zobaczyć pewne rzeczy – mówi na nagraniu ks. Fuentes. – Od tej pory w tej parafii będziecie mogli przyjmować Komunię św. wyłącznie do ust i na kolanach. Nie będzie [udzielana] w żaden inny sposób.

Chrystus żyje! Jest pośród nas. I to bardzo bolesne dla Niego nie tylko wówczas, kiedy nie przyjmujemy Komunii, ale także wówczas, kiedy przyjmujemy Go bez świadomości Kogo przyjmujemy. I kiedy przyjmujemy Go tak, jakbyśmy spożywali jakiekolwiek jedzenie. Jakby się nie wierzyło w Jego obecność. On jest tu, jest żywy! I tak jak wam powiedziałem, nie przyjmujcie Go w taki sposób. Uważajcie i nie róbcie tak, gdyż w małej cząsteczce – najmniejszej – On jest obecny w całości. Z tego powodu zawsze należy zachowywać największą możliwą ostrożność”.

Dr Peter Kwasniewski, teolog i ekspert od kwestii liturgicznych, wyjaśnił, że w przypadku Mszy św. odprawianej w Novus Ordo ksiądz, który odmawia udzielania Komunii św. na rękę stawia się w kłopotliwej sytuacji. „Niemal każdy adwokat prawa kanonicznego” stwierdziłby, że nie może on tego zrobić, gdyż „dyscyplina Kościoła (choćby była ona wadliwa) wyraźnie (...) pozwala” na przyjmowanie Komunii na rękę.

Jednocześnie dr Kwasniewski zauważył, że jeśli „czyjeś sumienie mówi mu, iż proponowany sposób postępowania jest grzeszny albo że ryzykuje popełnienie grzechu czy że jest to sytuacja bliska grzechu, taka osoba musi się od niego powstrzymać”. Niestety księża podejmujący taką decyzję, jak nie udzielanie Komunii św. do ręki i w pozycji stojącej, najprawdopodobniej zostaną zawieszeni przez biskupa. Sam ekspert stwierdził, że zna kilku takich księży.

jjf/LifeSiteNews.com, YouTube.com