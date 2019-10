Kolonko sięgnął dna. Porównał prezydenta Dudę do psa

alcapone 31.10.19 14:05

Duda sam sobie winny, jakieś takie jego dziwne przymilne służalstwo w stosunku do Trumpa, i Trump widzi, inni widzą - tak się nie robi polityki, tak się ośmiesza.

A tak przy okazji. Była jakaś audycja o strategii, geostrategii, pozycji Polski, omawiali opracowanie poważnego eksperta z USA ( doradca kilku prezydentów ). A więc konkluzja. On wskazał że w zasadzie nie ma możliwości obrony państw bałtyckich ( Litwa, Łotwa, Estonia ), bo Rosja zajmie je najpóźniej w ciągu 14 dni, gdy NATO zmobilizuje pierwsze jednostki najwcześniej w ciągu 30 dni. Zero szans. A dalej był taki wywód, te państwa bałtyckie świadome tej sytuacji, świadome zagrożenia będą powoli wracać do rosyjskiej strefy wpływów, nie musi być wojna, tylko taka powolna erozja wpływów z zachodu. A dalej - jeżeli Polska ma mieć pozycję odpowiadającą ASPIRACJOM JEJ ELIT, to powinna sama zadbać o bezpieczeństwo państw bałtyckich. Czyli czegoś chyba nie wiemy, czy to Rosja nam zagraża czy nasz tzw. elity mają bardzo poważne aspiracje. Granica wschodnia Polski niedaleko od Moskwy? A jak się nie uda, to kto wypije to piwo, kto oberwie, kto będzie umierał? No kto? My zwykłe ludziki.

A już dawno zauważono, że przy zakupach uzbrojenia dla naszej armii preferowane są systemy ofensywne. Dla celów obrony nie mamy niemal nic.

A pomysł pewnie polega na tym aby tak sprytnie Amerykanów wykorzystać dla realizacji "aspiracji polskich elit". Tylko on i już dawno na to wpadli, i się podśmiewają tam w Waszyngton z polskich idiotów.