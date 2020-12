,,Kolejny skandal w Senacie!'' Wicemarszałek mocno o decyzji Grodzkiego

„Kolejny skandal w Senacie” – alarmuje wicemarszałek Marek Pęk informując o zachowaniu marszałka Tomasza Grodzkiego.

„Marszałek Grodzki przerywa głosowanie i ogłasza przerwę, mimo opinii legislatora, że jest to niezgodne z Regulaminem!”

- pisze na Twitterze wicemarszałek.

Dalej dodał:

„Senat to ja Tomasz Grodzki! A wszystko to bo przepadł wniosek o odrzucenie ustawy i większość nie wie jak głosowac poprawki!”.

