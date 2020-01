Kolejny pacjent obciąża Grodzkiego: 'Osobiście wręczyłem mu 400 zł'

"Jak przyszedłem do szpitala, pacjenci powiedzieli mi, że muszę przyszykować 1500 złotych. Nie wiedziałem po co i dla kogo. Powiedzieli mi: "musisz zapłacić dla lekarza". Powiedzieli, że przyjdzie pan doktor, mówili na niego - "naganiacz". I rzeczywiście tak było"-relacjonuje pan Romuald.

"Przyszedł, powiedział mi, że muszę zapłacić 500 złotych, w związku z tym, że miałem odmę, nie było żadnych operacji, to muszę zapłacić tylko 500 złotych"-wspomina rozmówca Radia Szczecin. Jak się jednak okazuje, pan Romuald miał przy sobie w szpitalu tylko 400 złotych. Wówczas lekarz nazywany "naganiaczem" zaprowadził mężczyznę do ordynatora- prof. Tomasza Grodzkiego.

"Osobiście wręczyłem 400 złotych panu Grodzkiemu. Wszedłem, doktor siedział przy biurku, wręczyłem mu 400 złotych, on włożył to do szuflady. To było wszystko"-wspomina rozmówca rozgłośni. Jak twierdzi, pacjenci mówili wprost, że to "forma łapówki".