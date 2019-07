Kolejny odrzucony... Adam Mazguła WŚCIEKŁY na Schetynę!!!

Jak wynika z wcześniejszych wpisów Mazguły w mediach społecznościowych, pułkownik-hejter coraz poważniej zastanawiał się nad startem w jesiennych wyborach do parlamentu. Co z tego wynikło? Zobaczmy!

"Wysłałem zapytania do tych, którzy mają prawo wystawiać listy wyborcze w naszym antyobywatelskim systemie prawnym. Pierwszy odpowiedział lider Platformy Obywatelskiej, który słowami opolskiego posła nie widzi ze mną pola wspólnego działania(...) Doskonale pamiętam, jak ten człowiek (Schetyna- przyp. red.) w grudniu 2016 roku, ulegając narracji PiS-owskich mediów we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych, poniżał mnie, niszczył moje dobre imię, jak chciał Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak, mimo że na mój temat nie wiedział nic, powtarzam – nic. Bolało mnie to bardzo, ale co mogłem zrobić?"-pyta Adam Mazguła. To jednak jeszcze nie wszystko! Schetyna miał bowiem "wydać wytyczne", aby nikt z Platformy Obywatelskiej nie utrzymywał z Mazgułą kontaktu.