Putin znów atakuje: Polska współpracowała z Hitlerem

Polonista 11.3.20 11:17

usuńcie ten komentarz!linkFronda to ruski portal. Nie pierwszy raz znajduję tu błędy

i bardzo niezręcznie użyte pojęcia których żaden średnio wykształcony Polak w tym kontekście by nie użył. Zasób używanych słów jest bardzo ubogi i pełen prymitywnych wyrazów używanych w mowie potocznej. Cel jest bardzo przejrzysty: artykuły są napisane w tak prowokacyjnym stylu aby wywołać reakcję czytelników o bardziej liberalnych poglądach, co z kolei pociąga za sobą reakcję osób o bardziej konserwatywnych bądź zgoła radykalnych poglądach. W dyskusji padają czasem słowa niecenzuralne i już cel został osiągnięty. Podział społeczeństwa.

Rodacy, nie dajcie się manipulować. Jesteśmy wszyscy Polakami bez względu na wyznanie czy światopogląd. Tylko w ten sposób zewnętrzni wrogowie Polski nie osiągną swego celu a mianowicie

osłabienia Polski.