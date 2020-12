Kolejne żenujące zachowanie posłanki KO. Tak Jachira rozumie dzielenie się?

Klaudia Jachira, posłanka KO odwiedziła tzw. jadłodzielnię. Jak sama nazwa wskazuje tam ludzie dzielą się jedzeniem i zostawiają produkty żywnościowe dla tych, którzy są w potrzebie. Jak postąpiła posłanka KO?

Otóż Jachira zostawiła tam ogórki i kapustę, ale za to … wzięła pomidory na przecier, trzy marchewki do żurku pomimo przeciwwskazań jej babci i jabłko na deser.

Święta to taki czas kiedy kupujemy, albo przygotowujemy za dużo jedzenia. Mnie też to dopadło, trochę za sprawą mojej mamy. Zdarza się też tek, że nawet pyszne potrawy piątego dnia już nam się znudziły – powiedziała Jachira.

- Widzę, że są pomidorki, to sobie kilka wezmę i dodam do sałatki. Jabłko sobie na deser wezmę. Przyda się i jeszcze wezmę trzy marchewki. No i to tyle. Zawsze można z tego skorzystać, kto następny – dodała posłanka KO.

Bardzo zniesmaczeni i oburzeni internauci żywo komentują takie zachowanie posłanki, bo przecież odbiera jedzenie – co by nie mówić – zdecydowanie bardziej potrzebującym.

Lodówka społeczna. Zamiast wyrzucać na śmietnik - warto się podzielić!

Dziękuję Foodsharing Wrocław za potrzebną inicjatywę. pic.twitter.com/SY10y647h2 — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) December 30, 2020

Poseł Jachira przy budce food sharing do której można włożyć produkty żywnościowe, i z której mogą skorzystać osoby najbardziej potrzebujące i głodne https://t.co/lu4w8A8aPw pic.twitter.com/rOKf1jYCKf — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) December 30, 2020

Oddaj pomidory i marchewkę, a potem przeproś. — Adaś Mniejszy (@mniejszyadas) December 30, 2020

Bardzo fajna inicjatywa. Dobry przykład dla innych. Jednak wg mnie wystarczyło lodówkę tylko uzupełnić.

Niech naprawdę prawdziwie potrzebujący z niej korzystają. — Dariusz Kopeć (@daarro) December 30, 2020

mp/twitter