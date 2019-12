Kolejne zarzuty o łapówkę. Grodzki się tłumaczy: To polowanie z nagonką

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki tłumaczył się z zarzutów przyjmowania łapówek. Jego zdaniem, to "polowanie z nagonką".

– Byłem 4 lata senatorem – nic się nie działo. 36 lat uprawiałem zawód chirurgiczny – nic się nie działo, nikomu nie przyszło do głowy. Niech pan zwróci uwagę na koincydencję czasową. Zostałem marszałkiem, pojawiły się pierwsze ataki. Pojawiły się ustawy sądowe, pojawiły się następne ataki. Uczestniczę w polowaniu z nagonką. I to może być powód do dumy, że jestem najbardziej obrzydzany społeczeństwu czy są działania, żeby mnie zohydzić, ale mam czyste sumienie. jestem w stanie, tak jak pan mówi, każdemu spojrzeć w oczy i powiedzieć: nigdy nie uzależniałem jakiejkolwiek procedury medycznej od przyjęcia pieniędzy – stwierdził Tomasz Grodzki w rozmowie z Konradem Piaseckim w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.