Kolejne szokujące doniesienia w sprawie Grodzkiego. Rodzina zmarłego pacjenta mówi o przekazaniu 3 tys. złotych

acotomadorzeczy 22.12.19 8:40

Prokuratura w Chodzieży postawiła zarzuty m.in. gwałtu i wykorzystania stosunku zależności Krzysztofowi G. Były duchowny miał przez lata wykorzystywać seksualnie ministranta. Ksiądz został usunięty ze stanu kapłańskiego, ale poznańska kuria nie chciała współpracować z prokuraturą. (...) W tym tygodniu w ramach drugiego już postępowanie w sprawie księdza prokuratura postawiła zarzuty. Dotyczą one kilkudziesięciu gwałtów i przypadków nadużycia stosunku zależności wobec ministranta. Śledczy oceniają także, że ówczesny duchowny wykorzystał trudną sytuację rodzinną i późniejsze uzależnienie od alkoholu Szymona. Były ksiądz nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie złożyła wniosku o areszt, zastosowano za to dozór policji oraz zakaz zbliżania się do ofiary.