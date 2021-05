Kolejne rozruchy pod meczetem Al-Aksa w Jerozolimie

W nocy z czwartku na piątek podpisano porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Mimo to dziś ponownie doszło do rozruchów pod meczetem Al-Aksa w Jerozolimie.

O godz. 2 w nocy 21 maja zaczął obowiązywać rozejm pomiędzy Izraelem a Hamasem. Obie strony wstrzymały działania zbrojne, które intensywnie prowadzono od kilkunastu dni. Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczęła się od starć przed meczetem Al-Aksa. Tam dziś ponownie doszło do rozruchów.

Po dzisiejszych modlitwach na ternie meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie ponownie wybuchły zamieszki. Palestyńczycy rzucali kamieniami i koktajlami Mołotowa w policję stojącą przed meczetem, ta użyła gazu łzawiącego i gumowej amunicji.

- „Jerozolima. Al Aqsa. Izraelska policja uznała, że wiec po modlitwie piątkowej w meczecie to "zamieszki" i przystąpiła do rozganiania wiernych”

- napisał na Twitterze ekspert ds. Bliskiego Wschodu Wojciech Szewko.

Israeli security forces were filmed hitting CNN producer Kareem Khader at the Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem after Israeli security stormed in following Friday prayers pic.twitter.com/iL9D502gQW

Clashes broke out in Jerusalem's Al-Aqsa Mosque between Palestinians and Israeli police, just hours after the cease-fire between Israel and Hamas came into effect in Gaza. pic.twitter.com/M0oujaCM2X