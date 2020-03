Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

JS 18.3.20 9:15

Może i zbiorę negatywne komentarze, nie przejmuję się tym. Jednak to napiszę. Ta zaraza, ta kostucha, która idzie przez świat jest błogosławieństwem. Dlaczego ? Ludzie przed wcześnie kończący swoje pełne wygód, satysfakcji i przygód życie ze strachu czy z rozpaczy zaczną wołać do Boga aby dał im życie wieczne w Jego Królestwie, no bo jaki zdrowy na umyśle człowiek chciałby pójść na wieczną służbę do królestwa grozy i horroru u szatana ? Ci co myślą, że w piekle fajnie jest nie mają ŻADNEGO POJĘCIA o tym miejscu i istotach tam przebywających. Oni myślą, że tam rozpocznie się ich kariera i zyski z nią związane. GŁUPCY ! Nie tam jest wasze miejsce ! Według pewnego objawienia każdy z nas ma w piekle zapewnione miejsce ale Bogu dzięki, że Jezus przygotował nam mieszkania w niebie i nie łapcie mnie za słowo "mieszkanie" bo bloków tam nie ma.

Pozdrawiam